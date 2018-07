Fagerstaprästen Li har vigt många brudpar genom åren: ”Man känner stolthet”

Fagersta-Posten träffar Li Lundberg vid Västanfors kyrka i Fagersta. Upp mot kyrkan finns en vacker allé där brudparen brukar komma gåendes på den stora dagen berättar Li.

– Varje vigsel är unik och varje vigsel möts med respekt, menar Li Lundberg.

Och en hel del vigslar har Li Lundgren hunnit vara med om då hon har jobbat som präst i Fagersta sedan 1990.

Hur är det att få vara med på ett så stort ögonblick i någras liv?

– Man känner stolthet. Det gäller att se det stora i det, att varje vigsel är unik. Därför är det bra att jag får träffa brudparen innan för att få en känsla över vilka de är. Då försöker jag alltid säga att det inte är en prestation att gifta sig, det är en fest. Prestationen har de ju oftast redan gjort genom att ha byggt en relation i flera år, säger Li Lundberg.

Inför varje vigsel träffar alltså Li brudparen och det sker ofta ganska nära inpå vigseln eftersom de ska träna på vigselgudstjänsten tillsammans. Något som är mycket viktigt enligt Li.

– Man har ett möte veckan innan, nära vigseln för att öva tillsammans. Jag får träffa paret och vi kan se vilka namn vi använder och sen får jag ofta hindersprövningen*. Sen övar vi också på att gå i kyrkan och hur de vill hålla varandra.

Vad är viktigt när det kommer till vigseln?

– Min grundsyn är att paret ska gå in tillsammans. Svenska kyrkan betraktar man och kvinna som jämlika och min grundsyn är att det som sker i en gudstjänst ska avspegla så som det är. Paret lever ihop, kanske har barn och går in till en församling som består av vänner till dem och då ska de gå in tillsammans.

– Jag tycker att övningen är viktig men även att vigselvittnena får jobba lite i kyrkan. De ska inte sitta passiva utan de ska känna sig delaktiga och exempelvis vara med och sjunga. De har ett uppdrag att vara närvarande med sina sinnen och sina hjärtan, för det som sker är stort och unikt.

När Li genomför dop brukar hon ofta fråga föräldrarna, av ren nyfikenhet, om de är gifta. För 10 år sedan fick hon ofta höra att föräldrarna tyckte att det räckte med att vara förlovade men det tycker hon har ändrats nu.

– De som döper barnen i dag har ofta en intention att gifta sig också. Förut var min känsla också att mannen tyckte att det räckte med förlovningen medan kvinnan gärna ville gifta sig. I dag tycker jag att det är mer vanligt att båda vill gifta sig, säger hon.

Nuförtiden märker också Li att fler äldre par väljer att gifta sig.

– Det är äldre människor som kanske redan har levt tillsammans i 25-30 år. Det är en annan typ av vigslar som är alldeles förtjusande. Det blir en annan sorts vigsel än när de är unga.

Att fler gifter sig ser Li positivt på, hon tycker att det till och med kan vara nödvändigt.

– Jag tycker faktiskt det för det är mycket tryggare. Många tror att sambolagen fungerar bara för att de heter lag. Men jag tror att varje par behöver ta reda på vad sambolagen innebär, för det är stor skillnad på det och att vara gift. Samhället skyddar gifta på ett helt annat sätt om det skulle hända saker, säger Li Lundberg.

Hon tycker även att brudpar är förebilder för andra människor och att varje par som viger sig verkligen satsar på att vara med varandra tills döden skiljer dem åt.

– När de säger "ja" till varandra brukar jag springa runt och klappa brudparen på hälarna för att de ska komma ihåg att det där svaret är så himla viktigt, därför att inför vittnen säger de ja till hela varandra. Jag hoppas att de i framtiden tänker på sitt "ja" och när jag klappade dem på hälarna, för att de ska minnas att de tar hela varandra, med hull och hår, säger Li Lundberg.

*Hindersprövning: Alla som vill gifta sig i Sverige måste ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Prövningen innebär att man ska myndig, inte vara släkt och inte redan gift.