FP avslöjar: Neutral valambassadör var politisk lärling till ledande Fagerstapolitiker

Inför valet som avgörs på söndag har Fagersta kommun dragit igång ett projekt med tio nyanställda valambassadörer, med målet att få så många som möjligt att rösta antingen i förväg eller på valdagen den 9 september. Valambassadörerna som ska informera om valet ska vara politiskt neutrala.

Förra veckan kunde FP berätta att en av valambassadörerna inte varit tillräckligt objektiv i sina politiska åsikter och enligt uppgift uppmanat människor att rösta på Socialdemokraterna. Detta resulterade i att personen fått lämna sitt uppdrag. Fagersta kommuns kommunchef Karolina Berglund sa då bland annat att "personen har gått utanför riktlinjerna".

Nu kan FP berätta att ytterligare en av valambassadörerna har politisk koppling. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i början av året beslutet att personen skulle bli politisk lärling med kommunalrådet Marino Wallsten (S) som handledare, från 1 mars till 31 maj. Detta efter en nominering från Socialdemokraterna, signerad av partiets dåvarande ordförande i kommunen Helmut Hoffmann. Därefter har Fagersta kommun anlitat personen för det oberoende uppdraget.

– Det stämmer att personen har varit politisk lärling, säger kommunchefen Karolina Berglund.

Hur ser ni på det? Han har ju nominerats av ett politiskt parti och verkat som politisk lärling så sent som i våras?

– Man ska kunna uppfattas som politiskt oberoende i sitt uppdrag medan man är valambassadör, att man ska förhålla sig sakligt. Det handlar om att informera om valet som sådant.

Uppfattas man som obunden när man nyligen var politisk lärling?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det är klart vi ställer och har ställt krav under rekryteringen, som även valambassadörerna skrivit under papper på, att man under sitt uppdrag ska uppfattas som partipolitiskt oberoende.

Ser du det som trovärdigt att en politisk lärling nu är valambassadör?

– Jag uttalar mig inte om någon av valambassadörernas eventuella trovärdighet.

Tidigare fick en av valambassadörerna lämna sitt uppdrag efter att ha gått utanför riktlinjerna. Nu visar det sig att en annan har varit politisk lärling, nominerad från ett politiskt parti, med kommunalrådet som handledare. Hur tycker du det har gått med att ta fram valambassadörerna?

– Inte vid några av våra rekryteringar som vi gör i kommunen, så kan vi kontrollera varken politisk åskådning eller någon annan uppfattning.

Hur har ni säkerställt att de inte är politiskt bundna?

– I sin roll som valambassadör ska man uppfattas som partipolitiskt oberoende. Det har varit tydligt under hela rekryteringen där valambassadörerna också skrivit på en överenskommelse där de förbinder sig till att, medan de är valambassadörer ska de hålla sig till riktlinjerna att ge information om valet, varför det är viktigt att rösta och så vidare.

Har den politiska bakgrunden inte kollats upp i rekryteringsprocessen? Det är ändå i Fagersta kommun som personen varit politisk lärling och det är ett ganska nytt beslut. Det görs väl en research innan?

– Jag kan inte kommentera urvalet och hur det har gått till, säger Karolina Berglund och fortsätter:

– Vi kommer att göra en uppföljning och utvärdering av projektet när det är avslutat. Den kommer att bli offentlig.

Kommer ni gå vidare ytterligare med detta? Ska det kollas upp om personen kan fortsätta som valambassadör?

– Det är ett politiskt beslut att projektet ska genomföras. Jag har inte fått några signaler om att projektet ska avbrytas.

