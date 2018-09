Man skallade och tog stryptag på sambon – kvinnan trodde hon skulle dö

Mannen åtalades i slutet av augusti för två fall av misshandel som inträffade under våren 2017 och sommaren 2018.

Vid det första tillfället hade paret kommit hem till deras gemensamma bostad efter en fest och då ska den nu dömde mannen skrikit på sin sambo och knuffat ner henne på golvet när hon satt på en stol.

I samband med knuffen ska kvinnan ha slagit i nacken och huvudet i ett armstöd och till följd av detta förlorat medvetandet en kort stund. Mannen ska även ha ryckt bort en bit hår från kvinnans huvud.

Vid det andra tillfället, som inträffade under sommaren 2018, ska mannen ha blivit arg på kvinnan när hon satt och rökte under köksfläkten i parets bostad. Han ska då ha tagit strypgrepp på kvinnan under en halv minut som gjorde att hon fick svårt att andas.

Därefter ska mannen ha skallat kvinnan i pannan och då tog sig kvinnan in på toaletten och kontaktade därifrån en närstående och berättade vad som hade hänt.

När kvinna lämnade toaletten fick mannen ner henne på golvet, dunkade hennes huvud i stengolvet och tog på nytt ett hårt strypgrepp med båda händerna över kvinnans hals i drygt en halvminut. Under rättegången har kvinnan uppgett att hon då inte kunde andas, kände panik och trodde att hon skulle dö.

När kvinnan låg på golvet fick hon ett samtal i telefonen från den närstående som hon kontaktat. När mannen förstod att kvinnan kallat på hjälp ska han ha släppt greppet om hennes hals.

Mannen har själv varken kunnat förneka eller erkänna någon av de gärningarna han stått åtalad för. Han hävdar att han inte minns händelserna på grund av berusning.

Enligt tingsrättens bedömning är det ställt utom allt rimligt tvivel att mannen begått de våldshandlingar som åklagaren åtalat mannen för. Som bevis har åklagaren lagt fram dels kvinnans berättelser och uppgifter från andra vittnen, men också de foton som dokumenterat skador och andra följder av våldet.

Mannen är sedan tidigare dömd för liknande brott, men det är så pass långt bakåt i tiden att det inte nämnvärt påverkar straffvärdet för de aktuella brotten. Mannen döms till sex månaders fängelse och ska dessutom betala sammanlagt 21 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Mannen kommer att stanna kvar i häktet till dess att han ska avtjäna sitt fängelsestraff.