The Hives överraskning – spelar nya låtar i sommar: ”Vi är bättre nu än någonsin”

Ja, det är en fullspäckad sommar för Fagerstabandet The Hives. De kommer att uppträda i stora delar av Europa under juli, augusti och september.

– Festivalsommaren är superlyxig, det är världens bästa jobb: Man åker iväg på helgen, spelar, kommer hem och är ledig några dagar – om vi inte jobbar på nytt material då, Nicholaus Arson (Nicklas Almquist), gitarrist i The Hives.

Läs mer: Stort dokument om världssuccén The Hives: "Vi har varit med under varandras musikaliska uppväxt"

Här närmast väntar en spelning i Frankrike med Iggy Pop och Queens of the Stone Age.

– Alltid kul att spela med Iggy och Queens. Sedan så blir det kul att vi ska till några nya länder, som Ryssland, säger Nicholaus Arson.

Ett tiotal spelningar är inbokade framöver – och flera blir det, men dessa är inte officiella än. The Hives har redan gjort ett antal konserter i år, bland annat tre i Sverige.

– Att spela i Huskvarna var jättekul, en gammal Folkets park med en liten scen som påminner lite om Hultsfredsspelningarna i Teaterladan, säger Nicholaus Arson och fortsätter:

– Jag tycker vi blir bara bättre och bättre under sommaren. Senaste spelningen i Paris tyckte jag var bäst hittills.

Läs mer: Läsarnas bästa The Hives-minnen: ”Ett par i publiken spydde faktiskt”

Bandet kommer förstås att spela många av sina välkända låtar. Men publiken kan även vänta sig nykomponerat material:

– Vi spelar två nya låtar i sommar. Det är ungefär maximalt vad man vill kasta in; festivalspelningar är inte alltid svinlånga, ibland dryga timmen och ibland en halvtimme, säger Nicholaus Arson.

Så här säger han om låtarna:

– En är snabb, lite Ramones, en punklåt. Den andra är mer 60-talsinfluerad, mer åt garagerock-hållet men ändå ganska hård. Den ena heter Paint the Picture och den andra heter Stick up.

Vi hade gjort en skiva som vi inte tyckte var tillräckligt bra

The Hives senaste album Lex Hives kom 2012. Men nu kan ett nytt vara på gång – och det är inte uteslutet att ovan nämnda låtar i så fall hamnar på det albumet.

– Det är det som vi jobbar på. Men det är som att bygga ett nytt Versailles, det går att putsa i alla evighet. Vi hade gjort en skiva som vi inte tyckte var tillräckligt bra; då fick vi börja om och göra det bättre, kasta vissa låtar, göra några nya låtar.

Men den som går på en konsert i sommar kan eventuellt få en försmak på låtar till ett kommande album?

– Det kan man få, ja.

Nicholaus Arson och de andra i The Hives förbereder sig just nu för en stor spelning 29 juni i Frankrike. Och sedan rullar det alltså på med spelningar ända in på hösten.

– Det är en grym egoboost, man åker till jobbet och där applåderar folk och skriker och tycker det är grymt. Det är en väldigt bra, också för ett bands existens – att känna att man lever, säger Nicholaus Arson.

Läs mer: Här brukade The Hives hänga: "Allt är nedgrävt"