Norbergsbo öppnade dörren när det knackade – där stod rånare

Händelsen utspelade sig i Norberg den 6 januari. Ett par i Norberg fick påhälsning från en ung man som ville ha hjälp att hitta till en busshållplats. En stund senare knackade han på igen, höll upp en kniv och sade "ge hit alla pengar" .

Mannen i bostaden, som var den som öppnat dörren, slängde igen dörren och ringde sedan polisen som skickade en bil direkt. De åkte förbi busshållplatsen och såg en man som stämde överens med det signalement som Norbergsbon gett. De grepp honom och kunde snabbt få en bekräftelse från Norbergsbon att de hade hittat rätt person.

Den gripne mannen har nekat helt till anklagelserna under rättegången men Västmanlands tingsrätt finner ändå att han är skyldig. Bevisen i form av vad målsäganden och vittnen berättat är tillräckligt starka, i kombination med att gärningsmannen saknar alibi och dessutom befann sig i området under brottstillfället. Mannen, som är 21 år och bor i Fagersta, döms även för andra brott begångna under året – bland annat vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Straffet blir sex månader i fängelse.