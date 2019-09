Västmanlandsbänken 9: From Utterstedt borde kunna bättre – Engagemang och kunskap saknas

Kokerska, statsvetarstudent, konferensvärdinna, resurslärare, oppositionsråd i Västerås stad och nu riksdagsledamot. Ann Christine From Utterstedt är en kvinna med många strängar på sin lyra.

Medlem i partiet blev hon redan efter valet 2010 och engagerade sig snabbt i kommunpolitiken i Västerås. Där gjorde hon sig känd som tiggerimotståndare, även om hon själv uppgett att det hon brinner för är äldrefrågor och flickors psykiska ohälsa.

Till höstens val stod hon som nummer tre på Sverigedemokraternas lista, men fick partiets andra mandat eftersom partiledaren Jimmie Åkesson som stod i topp kom in på ett mandat från Jönköping. Jämfört med de andra partierna var det inte många av Sverigedemokraternas väljare som valde att personkryssa någon kandidat. From Utterstedt fick bara 0,47 procent, eller 163 röster.

Hon hade alltså inget starkt personligt mandat i ryggen när hon klev in i riksdagshuset. Men vad har hon gjort sedan hon kom in?

På ett år har From Utterstedt skrivit under elva motioner, varav hon är huvudförfattare till tre. Det är näst minst av alla på Västmannabänken, endast hennes partikollega Oscar Sjöstedt har skrivit under färre.

Nu är inte antalet motioner det viktigaste för en ledamot, och exempelvis Sjöstedt har antagligen varit för upptagen av sitt arbete i finansutskottet och som ekonomisk-politisk talesperson för att hinna skriva motioner. Men From Utterstedt har inte en ordinarie plats i något utskott, utan sitter med som ersättare i flera. Något större engagemang i den politiska debatten i Västmanland har hon heller inte haft.

Men tillbaka till motionerna. De hon har skrivit handlar om äldrevård, prostatabehandling och betalningsanmärkningar. Det är lovvärda områden att engagera sig i. Men, det finns ett men. From Utterstedt verkar inte ha full koll på vilka frågor som beslutas av riksdagen och vilka som landsting och kommuner har ansvaret för. Flera av de förslag som hon har gett till riksdagen handlar om frågor som ligger på landstingens och kommunernas bord.

Nej, From Utterstedt har inte uträttat några stordåd under sitt första år på Helgeandsholmen. Både engagemangs- och kunskapsnivån behöver höjas inför de kommande tre åren.

