Vimmel och recension: Fantastisk energi när Västeråslegenderna uppträde: ”De som fick mig att börja rappa”

Det är en taggad och engagerad publik, hiphop kollektivet från Västerås Looptroop Rockers möter. Redan första låten definierar kvällen - ösig och fartfylld. Promoe (Edh Mårten), Cosmic (Tommy Isacsson), Embee (Magnus Bergkvist) och Supreme (Mathias Lund Isén) har nu spelat tillsammans så länge att de känns som att en ensam organism rör sig på scenen. Varje gest an en medlem, lockar en reaktion från en annan. Varje kommentar en snabb respons.

– Vi vet inte vad vi tänkte med namnet Looptroop Rockers, säger Promoe.

– Det var 90-tal, vi skyller på det, säger Promoe och fortsätter:

– Vi är en trupp som gör loopar.

En mindre erfaren grupp hade troligtvis ramlat in i varandra, men medlemmarna i Looptroop rör sig lika graciöst som ryska konståkare. Publikdraget är också riktigt starkt under kvällen och gruppen behöver inte flörta mycket, för att riva igång allsången.

Med en så gigantisk katalog av musik som snart firar 30 år, är det som musiker och lyssnare troligtvis inte svårt att bli nostalgisk. Men trots förutsättningarna, är Looptroop Rockers på Västerås Officersmäss relativt onostalgiska och i repertoaren återfinns allt mellan himmel och jord. Det fanns något för alla. Looptroop Rockers har en show och flow som bara dryper 90-tal men i den estetiken uppstår även droppar av tidlöshet som Looptroop skvätter på publik och ur högtalarna.

Under kvällens gång tar medlemmarna även chansen att tacka och visa sin uppskattning för supportakten Upplopp flera gånger. Upplopp bildades tidigare i år och med bara några månader på nacken uppvisar de redan en egen identitet med starkt låtmaterial.

Obligatoriska låtar såsom Long arm of the law eller Don´t hate the player, dyker spontant upp under kvällen. till gungande armar och allsång. Natten når troligtvis sin kinetiska kulmen, under Fort Europa som är så pass ingrodd i det svenska undermedvetandet, att något annat hade varit en överraskning.

Kvällen sammanfattad är Promoes egna ingefära ”ingen fara”, spontant frieri och Embees trumset. Med ”Expressen betyg” blir det fem av fem getingar.

Vad betyder Looptroop Rockers för dig?

– Lyssnat på dem sedan 1998, lite grann hela tiden. När jag skejtade mycket var de rätt stora inom den kulturen. Det var så jag upptäckte dem, säger Markus Livingstone Elmén.

– För mig har de betytt typ allt, de var de som fick mig att börja rappa. Utan dem hade jag troligtvis aldrig försökt. Jag såg dem 1998 och jag reagerade på deras kemi på scen. Efteråt tänkte jag att ”det här ska jag testa”. Jag är så tacksam för det. Det var vad som fick mig att hitta mig själv, säger rapparen Fredrik (Osten Af) Engström.

– Vi spelar som sagt samma genre, så självklart har de gett oss inspiration, säger Kim Norrstrand, från duon Upplopp som var förakt. Kollegan Hilda Björkman fortsätter:

– Jag har inte sett dem live så ska bli jäkligt kul att se dem och deras kemi är jätte najs.

– Looptroop har jag lyssnat på sedan gymnasiet. Det är alltid inspirerande när folk från ens hemstad gör något och gör det så pass bra. Det är en inspiration för oss som håller på med samma genre, säger Anton Björkman, Upplopps manager.