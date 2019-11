Wenche Engström på Färna Herrgård kan vinna stort entreprenörspris: ”Är verkligen en wow-känsla”

Anmäl text- och faktafel

Varje år hyllas en entreprenör i Sverige lite extra i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Tävlingen som är en av världens främsta entreprenörsutmärkelser, finns för att just hylla framgångsrika entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap i Sverige.

I tävlingens regionfinal kommer tio entreprenörer från Svealand göra upp om vinsten i Karlstad under torsdagen. Från Västmanland är Wenche Engström, ägare och VD för Färna Herrgård, nominerad.

– Den dagen de ringde och berättade så blev jag först helt tyst och sedan jätteglad. Det är verkligen en wow-känsla och det gjorde min dag, berättar Wenche Engström.

Wenche Engström äger Färna Herrgård sedan 25 år tillbaka och har under årens gång hunnit utveckla företaget ordentligt. Den gamla kursgården ha hunnit bli ett herrgårdshotell där det också finns ett spa, en restaurang som är med i White Guide, en vinterträdgård och en Herrgårdsbod.

– Jag tror de har tittat mycket på det arbetet jag gjort med företaget sedan jag och maken köpte det tillsammans 1994. Hotelldelen är den biten jag varit med och utvecklat, berättar Wenche.

Förutom att huvudpriset ska delas ut i Karlstad kommer även Årets manliga och kvinnliga stjärnskott utses. En trend som de ansvariga för tävlingen sett är att många kvinnliga entreprenörer är i finalen i år.

– Det är jättebra och det är verkligen flotta och nischade företag kvinnorna har. Jag driver ett företag som är väldigt utåtriktat och lätt att se, det är intressant att det är så stor variation på företag, säger Wenche Engström.

Efter att vinnarna i de sex regionfinalerna utsetts väntar den nationella finalen i Stockholms stadshus. Den nationella vinnaren får därefter åka till Monaco och representera Sverige i tävlingen World Entrepreneur Of The Year.