Yvonnes vågade flytt till Västanfors – efter fem år i centrum: ”Jag gjorde rätt val”

Rotationen fortsätter i Fagersta centrum där flera affärer öppnat och stängt under de senaste åren. Exempelvis både öppnade och stängde Milis Kafé under fjolåret, och redan under årets två inledande månaderna har såväl Liljans barbershop som Speed Mat tagit klivet in i stadskärnan.

Yvonne Wallin gjorde ett annat vägval. Efter fem år i centrum valde hon att vid årsskiftet flytta Lilla Salongen från handelsområdet, till lugnet i Västanfors.

När FP besöker salongen drygt en månad efter nyöppningen, är det en nöjd Yvonne som välkomnar vid dörren.

– Jag tycker den här lokalen är mer anpassad för min verksamhet. Det är bättre hyra och sedan har jag många kunder som bor här i Västanfors. Jag var väldigt osäker först över att lämna centrum, men faktiskt har det blivit mer kunder nu, säger Yvonne Wallin.

Var det ett svårt steg att ta?

– Det var det faktiskt, men det har gått så fort att jag knappt hunnit reagera själv. Det känns som att jag gjorde rätt val.

Yvonne Wallin har 18 år bakom sig inom branschen där karriären som hudterapeut började på spa-anläggningen i Färna. Hon har efter det avverkat flera platser i norra länsdelen, innan hon öppnade Lilla Salongen i centrum för fem år sedan.

Åren där beskriver hon som helt okej, men det var mer stadsliv i början.

– Det var mer ruljans då, men sen planade det ut med folk på stan. Jag kände en stor förändring när Intersport försvann.

Tycker du att centrumlivet dog lite?

– Ja, lite grann faktiskt. Jag tycker man ska kunna göra mer på stan. Scenen finns där men den nyttjas inte. Så trist. Och det finns nästan inga affärer kvar heller.

Nu har hennes verksamhet flyttat in på bottenplan på Malmvägen. En något mindre lokal, men nyrenoverad och tystare. I januari var det öppet hus för att inviga omstarten.

– Det var så mycket folk! Vi räknade till drygt 90 personer. När klockan var halv fem så var det kö utanför, det var helt fullt här inne. Sinnessjukt! Jag stod nästan och gapade, säger Yvonne Wallin som inte ångrar att hon vågade ta steget.

– Det är lugnare här. Inget springande, inget tjoande och tjimmande utanför. Här är det tyst.

Ett lyft?

– Faktiskt blev det så. Jag tänkte att det kanske skulle bli en nertrappning med flytten, men det verkar som det blev motsatsen, säger Yvonne Wallin.