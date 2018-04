Någon har enligt anmälan troligtvis brutit sig in via taket till butiken, och sedan gått igenom de paket som funnits på platsen. Därefter har tobaksvaror tillgripits och även pengar till ett okänt värde. Det är ännu oklart om även några paket har stulits i samband med brottet, men under tisdagen var en lokal brottsplatsundersökare på platsen.

Det finns i nuläget inga iakttagelser från brottsplatsen.